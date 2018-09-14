Фото: ytimg.com

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает участие в структурах под председательством представителей Константинопольского патриархата. Решение принято на внеочередном заседании Священного синода, которое проходило в Свято-Даниловом монастыре в Москве, пишет РИА Новости.

При этом пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков подчеркнул, что "Евхаристическое общение между церквами не прерывается" и решение не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и РПЦ проводить совместные богослужения.

Также патриарх Кирилл прекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви патриарха Варфоломея за богослужением. Это значит, что глава РПЦ не будет произносить имя патриарха Константинопольского во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении.

Кроме этого, синод РПЦ призвал инициировать всеправославный собор по ситуации на Украине.

7 августа Константинопольский патриархат назначил своих представителей-епископов в Киев для подготовки предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Священный Синод выразил протест в связи с этим назначением. В Москве данные действия расценили как попрание церковных канонов и вмешательство во внутреннюю жизнь РПЦ. Представители УПЦ (Московского патриархата) также осудили шаг Константинополя.