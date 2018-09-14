Фото: Amic.ru

Уроженец Барнаула, доктор медицинских наук, профессор Сергей Штыров принимает участие в шоу "Голос. 60+" на Первом канале.

Напомним, в программе, которая стартовала в новом телесезоне, будут соревноваться пожилые вокалисты.

В данный момент 61-летний Штыров - главный гинеколог-эндоскопист московской "Городской клинической больницы №31", также он является профессором в Институте им. Пирогова, работает ведущим научным сотрудником ПНИЛ. На его счету 85 научных работ.

В 1979 году он окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского института им. Ленинского комсомола по специальности “лечебное дело”, а с 1980 по 1983 работал врачом барнаульской больницы скорой медпомощи.