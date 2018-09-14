Фото: kuznya.info

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев станет ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт администрации региона.

Уточняется, что Тулеев вступит в новую должность 17 сентября. В сообщении подчеркивается, что институт был образован в 2002 году по инициативе экс-губернатора.

Врио главы области Сергей Цивилев отметил, что Тулеев заявил, что "не может без работы, больше всего ему подойдет должность ректора нашего института, потому что он доктор наук, профессор".

Экс-ректора института Алексея Зеленина ранее избрали депутатом областного Совета народных депутатов.

Напомним, Тулеев подал в отставку с поста главы региона после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек. Он возглавлял Кузбасс почти 21 год.