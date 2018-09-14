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Банки Кипра разрешили россиянам, которые попали в санкционный список США, перевести деньги с замороженных счетов на счета в РФ. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на РБК и управляющего директора кипрской консалтинговой фирмы B2B Lateral Thinking Solutions Костаса Деметриадеса.

Отмечается, что в условиях санкционного давления Штатов на РФ кирпские банки рекомендуют клиентам из России не совершать транзакции в долларах США.

Решение управляющих банков Кипра следовать курсу Вашингтона вызвано законом, принятым в Белом Доме год назад. Документ предполагает введение так называемых вторичных санкций в отношении банков, которые предоставляют свои услуги лицам из санкционного списка.