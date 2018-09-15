Фото: vistanews.ru

Российская соцсеть "ВКонтакте" выпустила обновление для мобильного видеоплеера, в котором появились новые возможности. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу сайта.

Теперь пользователи приложения смогут перемотать ролик на 10 секунд с помощью двойного касания, добавить субтитры и выбрать скорость воспроизведения.

Кроме этого, изменился дизайн плеера: новое меню выполнено в серых оттенках, а поворот экрана и переключение в полноэкранный режим теперь происходят плавнее.

Новый видеоплеер также поддерживает технологию AirPlay — возможность транслировать ролик c телефона на телевизор через Apple TV.

В рамках эксперимента соцсеть запустила сервис видеорекомендаций. Сейчас команда "ВКонтакте" тестирует разные алгоритмы — подборки с предлагаемыми видеозаписями будут совершенствоваться на постоянной основе.

Подчеркивается, что видеозаписи "ВКонтакте" ежедневно собирают более 550 миллионов просмотров, 80% из которых происходит с мобильных устройств.