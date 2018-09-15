Фото: gorabbit.ru

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, поучаствовала в передаче "Поле чудес" на Первом канале. Программа вышла в эфир 14 сентября, передает "Дождь".

Уточняется, что Монеточка соревновалась во второй тройке игроков. Они должны были продолжить фразу: "Бреем, стрижем бобриком-ежом, из лысых делаем плешивых, лечим…". Исполнительница первой угадала слово "паршивый", вышла в финал и выиграла мультиварку, но одержать победу в финале ей не удалось.

Монеточка подарила ведущему Леониду Якубовичу две похожих на них куклы и исполнила песню "Нет монет".

"Я рада, что попала на телевидение, смогла передать привет своей бабушке и тому, что мне подарили мультиварку", — поделилась певица впечатлениями после шоу.