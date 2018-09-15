Фото: facebook.com

Так называемый "постпред президента Украины в Автономной Республике Крым" Борис Бабин на своей странице в Facebook пожаловался на действия пограничников РФ в Азовском море. Об этом пишет RT.

Он заявил, что экипаж российского пограничного катера якобы совершил "опасные манёвры" в отношении корабля украинской погранслужбы.

"На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные манёвры по сближению и перерезания курса украинского корабля ГПС Украины", — приводит издание его слова.

РБК добавляет, что Бабин опубликовал видеозапись, которая велась с палубы корабля. В ролике видно, как к нему на большой скорости приближается другое судно и на близком расстоянии проплывает мимо. На обшивке судна виден номер 761 и российский триколор. На кадрах также можно рассмотреть флаг, похожий на флаг береговой охраны ФСБ.

По данным портала "Водный транспорт", катер ПСКА-611 приписан к береговой охране пограничной службы ФСБ.