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Компания Volkswagen возобновила продажи хэтчбека Golf на рынке России. Машины можно купить в четырех комплектациях: Trendline, Comfortline, R-Line и Highline, а цены на нее начинаются от 1 429 900 рублей, пишет РБК.

Уточняется, что топовая версия хэтчбека обойдется в 1 649 900 рублей.

Golf седьмого поколения получил ряд обновлений в интерьере. В частности, у автомобиля появилась цифровая приборная панель и новые сиденья с разными вариантами обивки. Водителю доступны двухзонный климат-контроль, электромеханический стояночный тормоз, система старт-стоп, датчики парковки спереди и сзади, а также аудиосистема Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем.

Хэтчбек оснащается светодиодной оптикой, новыми воздухозаборниками с хромированной окантовкой, а также 16- или 17-дюймовыми колесными дисками на выбор. Машину можно купить доступен с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 125 л.с. и 150 л.с.

В базовой версии хэтчбек оснащен круиз-контролем, беспроводным интерфейсов для мобильного телефона и мультифункциональным дисплем Plus. Версия Comfortline дополнительно комплектуется датчиком дождя, автоматическим управлением ближним светом фар, дневным светом фар, адаптивным круиз-контролем, а также камерой заднего вида Rear View. В комплектацию Highline дополнительно входят два USB-порта, навигационная система Discover Media, а также многофункциональная фронтальная камера.

В 2017 году в Европе купили 483 105 экземпляров Volkswagen Golf. В РФ продажи данной машины были прекращены в 2016 году.