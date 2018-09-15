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Канал AMC решил продлить телесериал о зомби "Ходячие мертвецы" не меньше, чем на десять лет. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на Forbes.

Глава канала Джош Салан отметил, что автором проекта не смущает уход ряда ключевых актеров. Он назвал это "конкретным и аккуратным планом", добавив, что создатели "не хотят разочаровать многочисленных фанатов сериала".

Салан не уточнил, как именно будет развиваться проекта. Сейчас канал также занимается приквелом сериала под названием "Бойтесь ходячих мертвецов", кроме этого предполагается снимать полнометражное кино по мотивам шоу.

Издание напоминает, что ранее появилась информация, что сериалы "Ходячие мертвецы" и "Бойтесь ходячих мертвецов" станут ближе.

Премьера девятого сезона "Ходячих мертвецов" запланирована на 7 октября.