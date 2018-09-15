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Ульяновский автозавод успешно прошел аудит производства от Минтранса Италии и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на партию УАЗ "Пикап". Теперь компания из РФ может наладить экспортные поставки внедорожников в эту и иные страны ЕС без ограничений по количеству машин, пишет AutoNews.

Машины из первой партии оснащены четырехцилиндровым двигателем ЗМЗ рабочим объемом 2,7 литра. Данный мотор может работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Силовой агрегат удовлетворяет экологическим нормам Евро-6. При необходимости в Италии будет установлено дополнительное оборудование.

В пресс-службе российской компании сообщили, что в планах итальянского дистрибьютора адаптировать для поставок в Европу также внедорожник УАЗ "Патриот" и легкий грузовик УАЗ "Профи".