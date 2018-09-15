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Российский лидер Владимир Путин провел тет-а-тет беседу с японским премьером Синдзо Абэ во Владивостоке. Об этом пишет RT, ссылаясь на канал NHK и его информированные источники.

Сообщается, что разговор двух лидеров прошел во время соревнований по дзюдо, на которых они оба присутствовали.

Кроме Путина и Абэ в беседе участвовал лишь переводчик. Канал не раскрыл содержания переговоров, но предположил, что лидеры двух стран могли говорить о дальнейшем процессе ведения двусторонних переговоров.

Ранее Путин во время Восточного экономического форума предложил заключить российско-японский мирный договор до конца года без предварительных условий.

Абэ, в свою очередь, заявил, что Москве и Токио нужно "сломать скорлупу взаимного недоверия" для продвижения по вопросу заключения договора.