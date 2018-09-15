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Бывший украинский лидер Леонид Кучма в комментарии "Украинской правде" назвал "ужасной" текущую политическую обстановку в стране. Об этом пишет РИА Новости.

"Я свое отработал. И я смотрю на нашу политическую тусовку, которая есть в Украине. Сюда ужас возвращаться! Я удивляюсь тем кандидатам на выборах, которые сегодня есть. Что они в этой ситуации могут сделать?" — приводит агентство его слова.

Кучма считает, что сегодня нет способов, позволяющих договориться с действующим украинским парламентом.

Бывший глава государства также назвал ужасной ситуацию, в которой у политической элиты отсутствует единый стратегический курс развития страны.

Кучма признался, что судьба Украины, страны, где будут жить его дети и внуки, не внушает спокойствия.

Напомним, он был вторым украинским президентом, находившимся на этом посту с 1994 по 2005 годы.