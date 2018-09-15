Фото: lipetskmedia.ru

Алтайский край в очередной раз выступит участником Всероссийского дня бега "Кросс нации". Мероприятие пройдет в субботу, 15 сентября, пишет пресс-служба правительства региона.

Старты будут организованы во многих населенных пунктах края, а главный пройдет в Барнауле на площади Советов.

Участникам будет необходимо предоставить допуск врача. На "Кроссе нации" будут представлены пять дистанций: на два, четыре, шесть, восемь и 12 километров. Призеров соревнований, самых старших и младших спортсменов ждет поощрение от организаторов.

Регистрация участников будет идти до 11:00. Старты на дистанции два километра запланированы на 12:00. Через 15 минут пройдет забег на четыре километра, а в 12:50 начнутся забеги на длинные дистанции.