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14 сентября 2018 года в 13 часов 50 минут в Первомайском района на 227 километре автодороги Р-256, произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, водитель – мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем "Рено Премиум НR420DСI", двигаясь со стороны города Новосибирска в сторону горда Бийска не выдержал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля "Тойота Карина", под управлением водителя – мужчины 1987 года рождения, допустил с ним столкновение. От удара последний автомобиль отбросило вперед, и он допустил столкновение с автомобилем "Тойота Камри", под управлением водителя – мужчины 1976 года рождения, который от удара отбросило вперед, где он столкнулся с автомобилем УАЗ Патриот, под управлением – мужчины 1960 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "Тойота Камри", женщина 1983 года рождения, получила телесные. Ей была оказана медицинская помощь, не госпитализирована.

По данному факту в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.