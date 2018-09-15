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Часть китайских банков стали отказывать российским клиентам в обслуживании, ссылаясь на санкции США и Евросоюза в отношении РФ. Такое заявление сделал глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов, передает "Российская газета", ссылаясь на ТАСС.

По его словам, коммерческие банки Китая "зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков", которые не имеют отношения к санкциям. Данилов подчеркнул, что ограничения должны касаться лишь тех лиц и организаций, которые внесены в соответствующие санкционные списки. А своеобразную реакцию финансовых учреждений КНР он связал с "расширенной интерпретацией ограничительных мер третьих стран в отношении РФ".

В качестве решения проблемы Владимир Данилов предложил усилить разъяснительную работу в секторе коммерческих банков КНР о сути санкций США и ЕС в отношении России.

В целом структура межбанковского сотрудничества двух стран, по мнению Данилова, позволяет обеспечить потребности бизнеса, передает ТАСС.