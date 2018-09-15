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Украинский лидер Петр Порошенко связал действие соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом с "победой над Россией". Такое заявление он сделал на форуме международной организации "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, пишет РИА Новости.

"Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43 процентов, стремительно приближаясь к 50 процентам, и это значительно компенсирует те потери, которые нам нанесла Россия", — цитирует агентство слова Порошенко.

Отмечается, что последние годы Киев ведет политику замещения российской продукции. При этом ранее Федеральная таможенная служба заявила, что оборот внешней торговли между двумя странами в январе-мае этого года составил 5,838 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 28,7%. Кроме этого, согласно данным Государственной службы статистики Украины, РФ — это крупнейший инвестор в экономику Украины, поскольку доля ее от общих иностранных инвестиций составляет 36 процентов.

Также депутат Рады Вадим Рабинович ранее заявлял, что свободная экономическая зона с Европой принесла украинской экономике только убытки, а прекращение экономических отношений с РФ, с которой торговый оборот "растет каждый месяц", грозит катастрофическими последствиями для страны.