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Ураган "Флоренс", который обрушился на восточное побережье США, ослаб до тропического шторма. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами.

Синоптики сообщают, что скорость ветра в центре атмосферного явления составляет около 31,3 м/с. Шторм находится в 45 километрах к северо-востоку от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью порядка 1,3 м/с. Метеорологи прогнозируют значительное ослабление шторма в течение выходных дней.

Агентство отмечает, что ранее появилась информация о гибели четверых людей, включая мать и ребенка. По данным властей, электричества лишились лишь в Северной Каролине свыше 700 тысяч потребителей. На восточном побережье США отменены более 1 тысячи авиарейсов, которые были запланированы на пятницу и субботу.

Ранее власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также Вашингтона ввели режим ЧС. Из-за шторма в ряде регионов Южной и Северной Каролины произошли наводнения. Ранее в этих штатах была объявлена эвакуация прибрежных районов, население которых превышает 1,5 миллиона человек.