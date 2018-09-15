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Налоговый суд Канады обязал основателя знаменитого цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте выплатить налог в размере свыше 20 миллионов долларов за его полет на МКС в 2009 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал CTV.

Сообщается, что расходы на полет, который обошелся Лалиберте в 41,8 миллиона долларов, были возмещены по его возвращении на Землю в связи с тем, что в космосе основатель цирка выполнял благотворительную миссию. Также, по словам самого предпринимателя, он претендовал на налоговые льготы, поскольку рекламировал Cirque du Soleil и выход его компании на рынок РФ во время пребывания на МКС.

Но канадский налоговый суд не согласился с доводами Лалиберте и признал полет "личным путешествием с элементами деловой поездки". Уточняется, что суд признал только 10% расходов на полет относящимися к рекламной компании цирка и благотворительной деятельности.

Данных о том, будет ли Лалиберте подавать апелляцию, пока нет.

Основатель цирка стал первым канадским космическим туристом, отправившись в 2009 году с 12-дневной миссией на МКС на борту российского корабля "Союз ТМА-16".