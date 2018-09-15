Фото: "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"

Пятеро человек, в том числе ребенок, получили серьезные травмы в результате ДТП, которое произошло в пятницу, 14 сентября. Об этом пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска".

Уточняется, что авария с участием двух автомобилей ВАЗ произошла на трассе Бийск — Целинной в Бийском районе.

Очевидцы сообщили, что одна из машин резко выскочила с проселочной дороги на трассу, из-за чего и, якобы, произошла авария.

По данным издания, все находившиеся в машинах люди получили тяжелые травмы, а сами автомобили были серьезно повреждены.

В соцсетях появилась информация о якобы гибели одного человека в аварии, но официальных подтверждений этого не было.