Фото: thetimes.co.uk

Большинство современных компьютеров уязвимы перед хакерами. Это выяснили специалисты компании F-Secure, пишет канал "Мир 24".

Консультант по безопасности Олле Сегердал сообщил, что взлом займет у злоумышленника всего пять минут при наличии физического доступа к устройству. Для того, чтобы украсть персональные данные, хакеры могут использовать метод холодной загрузки.

Данный способ атаки заключается в выключении или перезагрузке компьютера без остановки выполняемых задач. После этого кибермошенникам нужно всего лишь восстанавить данные, оставшиеся доступными в оперативной памяти.

Современные устройства могут перезаписывать свою оперативную память, но Сегердал нашел способ отключить этот процесс. Он установил, что настройки, управляющие им, не защищены от физического вмешательства. Злоумышленник может отключить перезапись и атаковать устройство с помощью внешнего USB-накопителя.

Эксперт отмечает, что мишенью хакеров могут стать в первую очередь потерянные ноутбуки. Особый интерес для них представляют рабочие устройства сотрудников компаний, которые можно использовать для взлома корпоративных сетей.

Сегердал уже направил результаты исследования в ведущие IT-компании: Apple, Microsoft и Intel. Он отметил, что решение проблемы пока не найдено.