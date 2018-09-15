Фото: male-hobby.ru

Счастливыми людьми себя чувствуют 70% россиян. Таковы итоги опроса "Левада-центра", передает "Коммерсант".

Самой популярной причиной несчастья остальных участников стала неинтересная работа и низкий заработок. Такой ответ дали 54% из них.

Кроме этого, россияне не могут быть счастливыми из-за недовольства властью и положений дел в стране (17%), собственного здоровья и здоровья близких (15%), неблагополучия в семье (11%) и отсутствия радости и любви в жизни (9%). Страх за будущее страны, который делает их несчастными, испытывают 4% опрошенных, 2% недовольны плохими жилищными условиями.

Около три четверти счастливых россиян (74%) заявили, что испытывают это чувство благодаря близким, своему и их благополучию. Остальных осчастливливает "жизнь сама по себе и мир вокруг, хорошие отношения с людьми" (19%), работа (18%), собственное здоровье и здоровье членов семьи (12%), а также увлечения и интересы (5%).

Счастливых россиян больше в категории от 18 до 34 лет (80%), а несчастных — среди опрошенных старше 55 лет.

Опрос проводился с 23 по 30 августа среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 136 населенных пунктов 52 регионов.