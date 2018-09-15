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Пожилая жительница Барнаула обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестные украли с ее банковского счета 2 тысячи рублей. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что для этого злоумышленники воспользовались специальной схемой. На смартфон 61-летней горожанке пришло СМС-сообщение с текстом: "Мам, я выслал фото, перейди по ссылке". Женщина перешла по ссылке, после чего ее телефон начал самопроизвольно отключаться. Позднее пришло СМС о списании денег с банковской карты.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников. Уже известно, что СМС поступило с телефонного номера, зарегистрированного в Москве. Решается вопрос о возбуждении дела по факту мошенничества.

Полицейские призывают граждан к бдительности. "Нужно помнить, что, открывая интернет-ссылки или файлы, которые поступают на телефон с неизвестных номеров, вы заражаете мобильный телефон вирусом – специальной программой, которая в автоматическом режиме подключается к "мобильному банку" и производит списание денежных средств со счетов", — говорится в сообщении. Стражи порядка советуют просто удалять подобные сообщения.