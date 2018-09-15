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Убийство главы ДНР Александра Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб. Такое заявление сделал врио главы самопровозглашенной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

"Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ <…>. В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ", — рассказал он, добавив, что это говорит о содействии западных спецслужб при совершении теракта.

Он добавил, что помощь в расследовании произошедшего оказывает РФ.

Также Пушилин отметил, что у донецких правоохранителей "есть понимание, кто это сделал".

"Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания", — уточнил врио главы ДНР, добавив, что задержанным является сотрудник СБУ.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Жертвами взрыва также стали охранник Захарченко. Еще 11 человек пострадали. Власти республики назвали произошедшее терактом.