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Главный гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачёва назвала три главных принципа долголетия. Об этом пишет RT.

Первым принципом является достаточная физическая активность. "Всегда помните, что дряхлый, старый человек — это человек с атрофией мышц. И, что бы вы ни делали, самый главный фактор сохранения мышечной массы и мышечной силы, а значит, и молодости — это физическая активность", — приводит издание слова специалиста.

Вторым принципом Ткачева назвала сбалансированное питание. Она порекомендовала не переедать, употреблять достаточно овощей и фруктов, а также ограничить легкоусвояемые углеводы.

Третьим принципом является социальная активность. "Чем более человек социально активен, чем больше у него социальных связей, чем больше он востребован, тем дольше он живёт", — отметила Ткачева.

Также гериатр призвала отказаться от вредных привычек и контролировать уровень артериального давления и холестерина.

Издание напоминает, что в мае глава государства Владимир Путин поручил обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.