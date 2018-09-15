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Россиянина, которого обвиняют в финансировании боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии, экстрадировали из Бельгии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с Генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Гехаева Али Абдул-Муталиповича 1988 г. р. Являясь сторонником радикального ислама, с 2015 года А. Гехаев постоянно проживал на территории государств Европейского союза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское Государство" в Сирии", — цитирует агентство сообщение ЦОС.

В ФСБ сообщили, что в мае прошлого года на основании ориентировки России обвиняемого задержали в Брюсселе и поместили под предэкстрадиционный арест. Власти Бельгии удовлетворили запрос о выдаче россиянина после того, как российские правоохранители предоставили доказательства его преступной деятельности.

Гехаев был экстрадирован в РФ 14 сентября. В данный момент проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.