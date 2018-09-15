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Япония отложила намеченный на утро субботы, 15 сентября, запуск тяжелой ракеты H-IIB с беспилотным космическим кораблем Kounotori7, который должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) грузы и экспериментальное оборудование. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Японское агентство аэрокосмических исследований.

Подчеркивается, что запуск отменили из-за технических проблем и необходимости проверки рабочих систем ракеты. Данных о новых сроках старта пока нет. Изначально ракету должны были запустить 11 сентября, но каждый раз запуск откладывали.

На борту корабля находится чуть больше шести тонн разных грузов, включая те, которые нужны для поддержания жизнедеятельности экипажа, а также новые литий-ионные батареи, которые являются главным источником энергии на станции.

Кроме этого, Kounotori7 должен доставить на станцию два микроспутника Stars-me. На сайте университета Сидзуока, занимавшегося их разработкой, говорится, что аппараты кубической формы с гранью 10 см соединены между собой 10-метровым стальным тросом, по которому двигается небольшая капсула с моторчиком и камерой. Эту конструкцию выпустят в открытый космос, где пройдет демонстрация работы модели космического лифта.