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В МЧС России направили ходатайство о награждении медалями "За спасение погибающих на водах". К наградам представлены два восьмиклассника из села Маралиха Чарышского района, пишет "Катунь 24".

Уточняется, что инцидент произошел в августе текущего года. Молодые люди отдыхали на реке Маралиха, взрослых рядом не было. Один из тройки ребят прыгнул с веревки, привязанной к дереву, в воду, а затем начал тонуть.

Один из школьников сразу же бросился в воду. Доплыв до места, мальчик увидел, что у его одноклассника отсечена правая рука до середины плеча, а из раны идет кровь. Парень не растерялся и поплыл с раненым товарищем к берегу. Ребята смогли вытащить травмированного одноклассника на берег, а также безуспешно попытались наложить жгут из ремня, чтобы остановить кровь.

Затем один из восьмиклассников закинул травмированного друга себе на плечи и пошел в Маралихинскую участковую больницу. По пути в лечебное учреждение на помощь ребятам подъехали взрослые, которые помогли наложить жгут на руку пострадавшего и отвезли детей в больницу. Позднее раненого мальчика доставили вертолетом санавиации в Барнаул.

В ходе проверки обстоятельств инцидента следователи выяснили, что рука подростка, который совершил опасный прыжок с тарзанки, попала в петлю, из-за чего и произошла серьезная травма.