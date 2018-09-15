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Комитет по восстановлению Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу WADA.

"Комитет по соответствию WADA вынес рекомендацию исполкому WADA на восстановление РУСАДА 20 сентября", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В релизе сказано, что комитет рассмотрел письмо от главы Минспорта РФ с позицией России о докладе Ричарда Макларена о систематическом применении допинга в стране и остался им удовлетворен, посчитав, таким образом выполненным первый критерий для восстановления. Кроме этого, комитет посчитал выполненным второй критерий о возможности допуска эксперта WADA к пробам, которые отпечатаны в рамках расследования СКР.

Глава Минспорта Павел Колобков, комментируя заявление WADA сказал, что "был уверен, что рано или поздно Комитет ВАДА по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом".

Агентство напоминает, что РУСАДА признали не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после доклада о широком применении допинга в российском спорте. Вопрос статуса РУСАДА рассмотрят на заседании исполкома WADA 20 сентября на Сейшельских Островах.

Ранее замруководителя РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что организация выполнила все критерии для восстановления в правах.