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Небольшой дождь пройдет в Алтайском крае в воскресенье, 16 сентября. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.

Так, дожди ожидаются местами в регионе в течение всех суток. Ночью температура воздуха составит от 7 до 12 градусов тепла, при этом в предгорьях будет +2...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20.

В Барнауле ночью без осадков, от 8 до 10 градусов выше нуля. Днем ожидается небольшой дождь, +16...+18 градусов.

Ветер в этот день будет дуть юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами в крае ожидаются порывы до 17 метров.