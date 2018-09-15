Фото: geometria.ru

37-летний барнаульский комик Вячеслав Попов принял участие в программе "Открытый микрофон" на ТНТ. Выпуск вышел в эфир вечером в пятницу, 14 сентября.

Стэндапер шутил на разные темы, а также затронул медицину в Барнауле. Попов рассказал о том, как посетил бесплатную диагностику по просьбе жены. Мужчина якобы рассчитывал на проверку на "дорогостоящем оборудовании", однако врач пользовался простым фонариком.

Жюри оценило выступление барнаульца и пропустило его в следующий этап.

Запись можно посмотреть на официальном канале проекта в Rutube.