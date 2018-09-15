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Барнаульский стэндапер пошутил про местную медицину в телешоу

, ИА "Амител"
Вячеслав Попов принял участие в "Открытом микрофоне" на ТНТ

Фото: geometria.ru

37-летний барнаульский комик Вячеслав Попов принял участие в программе "Открытый микрофон" на ТНТ. Выпуск вышел в эфир вечером в пятницу, 14 сентября.

Стэндапер шутил на разные темы, а также затронул медицину в Барнауле. Попов рассказал о том, как посетил бесплатную диагностику по просьбе жены. Мужчина якобы рассчитывал на проверку на "дорогостоящем оборудовании", однако врач пользовался простым фонариком. 

Жюри оценило выступление барнаульца и пропустило его в следующий этап.

Запись можно посмотреть на официальном канале проекта в Rutube. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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