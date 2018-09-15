Фото: mir24.tv

Юрий Бутусов станет главным режиссером Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь заявление худрука театра Римаса Туминаса на на субботнем сборе труппы, посвященном открытию 98-го сезона.

"Я предложил, и Юрий Бутусов дал согласие прийти в наш театр на должность главного режиссера. <...> Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в "классической" ситуации, не даст окаменеть", — заявил Туминас, отметив, что Бутусов займется подготовкой к постановке спектакля "Дон Кихот" по Сервантесу.

В марте текущего года Бутусов покинул должность худрука Академического театра им. Ленсовета. Его назначили на данный пост в ноябре прошлого года. Бутусов был творчески связан с Театром им. Ленсовета свыше 20 лет. На этой сцене он выпустил десятки спектаклей, многие из которых отмечены наградами, а две трети труппы — это его ученики.

Сам режиссер говорил, что "боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону", однако его назначение худруком "оказалось фиктивным", и у него не было "абсолютно никаких прав".