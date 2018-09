Фото: twitter.com

Пользователей Twitter удивил ведущий прогноза погоды на американском канале The Weather Channel, который театрально сражался с ураганом "Флоренс". Об этом пишет РИА Новости.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL