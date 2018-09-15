Фото: twitter.com

Пользователей Twitter удивил ведущий прогноза погоды на американском канале The Weather Channel, который театрально сражался с ураганом "Флоренс". Об этом пишет РИА Новости.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL — Tony scar. (@gourdnibler) 14 сентября 2018 г.

На опубликованных кадрах видно, как метеоролог Майк Сейдел говорит о погоде на улице, сопротивляясь сильным потокам ветра и дождя и еле держась на ногах. При этом ближе к концу репортажа за спиной у него проходят двое молодых людей, которые легко одеты, идут с обычной скоростью и будто не замечают ураган.

And he Oscar goes to pic.twitter.com/KTuS6ar1cI — 𝕶𝖆𝖙 𝕱𝖚𝖑𝖌𝖊𝖓𝖟 (@KatbeeFulgenz) 14 сентября 2018 г.

Комментаторов удивил подобный контраст. Некоторые пользователи вспомнили о "фейковых новостях", добавив, что телевидению нельзя доверять. Другие предложили наградить метеоролога "Оскаром" за драматизм.

Ряд пользователей задались вопросом, зачем рассказывать о погоде на улице, когда это можно сделать в помещении. Некоторые вспомнили про эпизод из ситкома "Класс".

Позднее представители The Weather Channel пояснил, что прохожие шли по асфальту, а ведущий стоял на мокрой и скользкой траве. Поэтому и получился такой контрастный и от этого комический эффект.

Напомним, на Штаты несколько дней назад обрушился ураган "Флоренс". Синоптики называют его одним из самых опасных ураганов, поскольку он может вызвать наводнения.