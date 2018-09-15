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Пожар произошел в двухэтажном кирпичном жилом доме в Рубцовске утром в субботу, 15 сентября. В результате произошедшего погиб 49-летний мужчина, пишет "Алтайская правда".

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 6:16 по местному времени. В 6:31 пожар уже был локализован, а спустя семь минут ликвидирован.

На тушение пожара привлекалось четыре единицы техники и 13 человек.

По данным издания, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Горели стены, пол и крыша. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.