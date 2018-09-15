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Глава горадминистрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что летние каникулы продлены для детей из города и близлежащих сел, которые попали в зону выброса химических веществ. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно имеющимся данным, оперативный штаб решил продлить каникулы на неделю.

По словам Телиженко, детей, которые не успели уехать, либо вернулись откуда-то вновь отправляют в детские оздоровительные учреждения. "Идет работа в этом плане, чтобы отправить всех оставшихся", — добавил он.

Агентство напоминает, что о новом выбросе химвеществ стало известно накануне, 14 сентября.