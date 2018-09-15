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20-летний солдат из Алтайского края дезеритовал из воинской части в Брянской области. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул", ссылаясь на ориентировку.

Уточняется, что Алексей Целищев, уроженец села Новопокровка Быстроистокского района, проходил службу по контракту в Карачеве. Еще 10 июля он самовольно покинул воинскую часть и был объявлен в розыск.

Причины, по которым солдат покинул часть, не называются.

Паблик отмечает, что в городе Карачев появились объявления с ориентировками беглеца.