Фото: nsn.fm

Спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в Донбассе идет "горячая стадия" конфликта.

"На востоке Украины сейчас горячая стадия войны, она имеет ужасное влияние на местное население <…> Этот конфликт не заморожен, не завершен. Он продолжается каждую ночь, каждый день", — цитирует РИА Новости слова Волкера, произнесенные на конференции "Ялтинская европейская стратегия".

По его словам, из-за боевых действий в ДНР страдают мирные жители, усиливаются гуманитарные проблемы.

Волкер подчеркнул, что стороны конфликта застряли в минском процессе. По его мнению, политические пункты соглашений, которые должна выполнить Украина, - специальный статус, амнистия, выборы — "физически невозможно реализовать".

Также спецпредставитель отметил, что Вашингтон готов продолжить переговоры с РФ по мандату ООН о миротворческом контингенте, чтобы "создать реальную безопасность в этой зоне, создать время и пространство для того, чтобы можно было предпринять политические шаги, проведение легитимных местных выборов".

Агентство добавляет, что с 29 августа в Донбассе действует так называемое "школьное" перемирие, которое приурочено к началу учебного года. Тем не менее стороны конфликта регулярно докладывают о нарушениях режима прекращения огня.