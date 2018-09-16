Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в центре Барнаула за 5,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на последнем уровне четырехэтажного кирпичного дома близ медуниверситета.

"Планировка на две стороны — три спальни. Дизайнерский ремонт. Высокие потолки (4,2 метра), необычные световые решения. Просторные гардеробные. Сауна, водонагреватель, джакузи", — отмечает автор объявления.

Также продавец акцентирует внимание на том, что двор дома – очень тихий. Имеется закрытая парковка.