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Карантин из-за вспышки бешенства ввели на территории районного центра Краснощеково в Алтайском крае.

Соответствующее постановление подписал руководитель региона Виктор Томенко.

В документе, в частности, отмечается: "Установить на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, Краснощековский район, с. Краснощеково, ул. Совхозная, д. 6а – д. 12 (четная сторона), ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством".

Региональному управлению ветеринарии поручено обеспечить организацию ограничительных мероприятий, а также разработать план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Напомним, что подобные меры в связи со вспышками бешенства периодически применяются в населенных пунктах Алтайского края.