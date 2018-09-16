В 2018 году исполняется 105 лет со времени постройки барнаульской усадьбы купцов Поляковых, главный фасад которого выходил на улицу Гоголя, 44. Портал Amic.ru предлагает вспомнить историю этого места.

По четной стороне Московского проспекта у пересечения с улицей Гоголя значительный участок находился во владении купцов Поляковых. По Гоголевской улице был выстроен двухэтажный особняк (здание Российско-немецкого дома), на втором этаже которого проживал Иван Поляков с семьей (у купца было 7 детей), а на первом этаже был расположен чайный магазин. В глубине усадьбы находились пимокатная и овчинно-шубная фабрика, а также электростанция.

Еще в 1900 году городская Дума рассмотрела прошение барнаульского купца I гильдии Ивана Полякова об уступке ему в собственность участка городской земли, находящейся в третьем квартале Барнаула по Кузнецкой улице. В начале было построено каменное двухэтажное здание (ныне улица Гоголя, 42) для пимокатного и шубного производства. Фасад здания выходил на усадьбу Лютеранской церкви и имел глухие стены. Внутри участка располагались службы и Нортоновский колодец. Чуть позже был построен двухэтажный из красного кирпича жилой дом купца по улице Гоголевской. С постройкой в конце 1911 года из красного кирпича одного из лучших торговых зданий города, которое разместилось вдоль Московского проспекта, завершилось формирование большой купеческой усадьбы Полякова.

Здание Торгового дома со стороны Гоголевской улицы было соединено с жилым домом купца воротами, которые служили въездом на его усадьбу. Первый этаж здания был отдан в аренду под магазин, а на втором разместилось отделение Сибирского торгового банка.

В отличие от многих менее удачливых соседей по улице, универмаг Полякова сумел пережить даже великий пожар 1917 года, благодаря тому, что хозяин распорядился принести со складов имевшиеся в продаже ковры, намочить их и обвешать здание.

В 1918 году помещения арендовали несколько банков — Барнаульское отделение Сибирского торгового банка и Барнаульское отделение Петроградского Международного Коммерческого банка, а в дальнейшем вместо выбывшего Петроградского банка, помещения занимал Русский для внешней торговли банк. В декабре 1918 года в торговом доме Полякова разместился военный лазарет. В начале 1920 года недвижимое имущество купца национализировано. С 1920 по 1924 год в бывшем торговом домеПолякова находился местный военный госпиталь. В дальнейшем на базе госпиталя на втором этаже здания создан барнаульский медицинский техникум, затем – акушерско-фельдшерская школа, которая, в свою очередь, сначала была переименована в медицинское училище, а затем получила статус медицинского колледжа.

Медицинское училище находилось в этих помещениях до конца семидесятых годов, когда специально для него было построено новое здание. На первом этаже с 1930-х годов находился барнаульский Универмаг Наркомторга СССР. За время существования магазин несколько раз менял свое название: магазин №3 объединения "Текстильшвейобувьторга"; магазин № 3 "Юбилейный" объединения "Текстильшвейобувьторга". Но при этом профиль магазина оставался практически неизменным: барнаульцы покупали здесь головные уборы, трикотаж, галантерейные товары, парфюмерию, культтовары, фото-радио, спорттовары и музыку. После того, как медицинское училище выехало со второго этажа, здание было реконструировано. 11 июня 1998 года предприятие реорганизовано в ООО "Магазин Красный".

...Глядя на современный вид бывшего Поляковского магазина, можно с одной стороны порадоваться, а с другой — погрустить. Порадоваться тому, что здание отремонтировали, вернув прежнее великолепие. А погрустить из-за того, что оно стало выглядеть как новое, после того, как на кирпичную кладку наложили слой штукатурки и покрыли сверху краской. Часть шарма, который придавал ему потертый вид старинных кирпичей, улетучилась.

Потомственный купец Иван Поляков владел крупнейшим шубным и пимокатным производством в Томской губернии, сбывал по всей Сибири знаменитые шубы-барнаулки и валенки. Предприниматель жертвовал крупные суммы на благотворительность: образование, здравоохранение, церковные нужды. Пользовался большим уважением в барнаульском обществе и становился городским головой.