Фото: khabkray.sledcom.ru

Бывший руководитель Следственного управления СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев на этой неделе приступил к работе на новом месте – в Хабаровске его представили сотрудникам регионального СУСКа.

Как сообщили в пресс-службе хабаровского управления СКР, представление Евгения Долгалева провел заместитель председателя Следственного комитета России Илья Лазутов.

Кроме этого, почетными гостями мероприятия стали: руководитель Шестого следственного управления ГСУ СКР Александр Зюбанов, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Еврейской автономной области Олег Доронин и исполняющий обязанности руководителя Дальневосточного следственного управления на СКР Константин Столбин.

Напомним, что в конце августа президент России Владимир Путин назначил Евгения Долгалева главой управления СКР в Хабаровском крае.

Новым руководителем управления СКР в Алтайском крае, в свою очередь, стал генерал-майор юстиции Андрей Хвостов.

Отметим, что одновременно с руководителем СУСКа в Алтайском крае был сменен начальник ГУ МВД – вместо Олега Торубарова, который получил пост министра МВД в Крыму, главным полицейским нашего региона стал Андрей Подолян. К слову, его представили личному составу в Барнауле тоже на этой неделе.