Фото: bezopasnost-tv.ru

Комиссия РКК "Энергия" представила "Роскосмосу" фотографии корабля на этапе сборки, где на корпусе нет отверстия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Последние фотографии обшивки космического корабля "Союз МС-09" были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия". Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты. По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено", — заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что противометеоритная защита обеспечивает дополнительную безопасность от микрометеоритов и космического мусора.

Отмечается, что после того, как их установили и закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией, "Союз МС-09" отправили в цех окончательной сборки, затем на тестирования систем в контрольно-испытательную станцию на территории РКК "Энергии", после чего корабль был доставлен на космодром Байконур.

По словам источника, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, то отверстие было сделано в период в 180 суток между тем, как "Союз МС-09" покинул цех в РКК "Энергии" и был запущен на орбиту.

Ранее источник опроверг сообщения об обнаружении новых следов от дрели в обшивке "Союза".