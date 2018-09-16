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В США увеличилось число жертв урагана "Флоренс". Еще три человека погибли в округе Камберленд (Северная Каролина), пишет "Российская газета", ссылаясь на РИА Новости.

Дональд Трамп провел совещание, на котором речь шла о ликвидации последствий непогоды. Пресс-служба Белого дома распространила фото, на котором глава государства сидит за столом с телефонной трубкой у уха, а рядом с ним стоит вице-президент Майк Пенс.

Ранее американский лидер объявил в штате Северная Каролина чрезвычайное положение. Пострадавшим районам будет направлена федеральная помощь. Она включает в себя гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие кредиты, чтобы помочь физическим лицам и владельцам бизнеса оправиться от удара стихии.

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США 14 сентября и сразу же стал ослабевать. Сейчас он уже просто тропический шторм. Но по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, так как выпало огромное количество осадков.