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В этом году в Алтайском крае намерены отремонтировать более 350 километров региональных дорог. Одним из стратегически важных объектов стал участок трассы "Бийск — Мартыново — Ельцовка - граница Кемеровской области". Более восьми километров дороги в Ельцовском районе Северо-Восточное дорожно-строительное управление отремонтирует в этом году, еще три километра — в следующем, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

По данным регионального Минстроя, летом в сутки по этой дороге проезжают около двух тысяч автомобилей. Это единственный проезд из южной части региона в Кемеровскую область. Для укрепления несущей конструкции основания дороги используют метод холодной регенерации — старое покрытие перерабатывают и добавляют цемент, это позволяет увеличить эксплуатационный срок автодороги, где преобладает движение большегрузного транспорта. Общая стоимость объекта составит более 130 миллионов рублей, средства выделили из краевого дорожного фонда.

"Совершенствование дорожной сети — один из основных показателей развития региона. В этом году ремонтируют 60 участков трасс в 37 районах. Приоритетным направлением для нас является ремонт автодорог, которые соединяют между собой районы и населенные пункты. В данном случае это связь двух регионов", — говорит начальник отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог Алтайавтодора Николай Александров.