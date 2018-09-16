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Силы противовоздушной обороны сирийской армии отразили ракетные удары по международному аэропорту Дамаска. Сирийское государственное информационное агентство SANA утверждает, что удар был нанесен Израилем.

"Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на израильскую ракетную агрессию против международного аэропорта Дамаска. ПВО занимается отражением атаки, сбив несколько вражеских ракет",— цитирует РИА Новости собеседника агентства. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения о причастности к очередному удару по территории Сирии. Источник агенства рассказал, что в результате обстрела был причинен материальный ущерб, но никто не погиб.

4 сентября сообщалось, что израильские ВВС нанесли ракетные удары по сирийским провинциям Хама и Тартус. По предварительным данным, в Хаме погиб один человек, четверо получили ранения. В Тартусе пострадали восемь человек.