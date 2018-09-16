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Самый высокий — "красный" — уровень опасности объявлен в южных прибрежных районах Китая в субботу в связи с приближением супертайфуна "Мангхут". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение национального метеорологического управления Китая.

Предполагается, что тайфун обрушится на побережье китайской южной провинции Гуандун в районе между городами Чжухай и Чжаньцзян во второй половине дня в воскресенье, 16 сентября. Скорость ветра в эпицентре тайфуна будет достигать от 45 до 52 метров в секунду.

Затем тайфун продолжит движение в северо-западном направлении вглубь материка и постепенно будет ослабевать.

"Мангхут" станет 22-м тайфуном в 2018 году и одним из сильнейших. Метеорологи рекомендуют местным властям быть готовыми к чрезвычайной ситуации и оперативно предпринять все необходимые меры для ликвидации последствий возможной катастрофы.

Тайфун принесет сильный ветер и ливни, в прибрежных районах ожидаются высокие волны. Жителям районов, которые окажутся на пути движения тайфуна, рекомендуется быть крайне бдительными, следить за сообщениями экстренных служб и властей, держаться подальше от побережья и горных районов, где возможны обвалы и оползни.

Сильнее других пострадают провинция Гуандун, остров Хайнань, Гонконг, Макао и Тайвань.