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В случае реализации планов правительства Грузии по производству и экспорту медицинской марихуаны, страна сможет получать от этой отрасли доходы на сумму в 1 млрд лари (383 миллиона долларов), заявил грузинский министр финансов Иванэ Мачавариани в эфире телеканала "Имеди", пишет "Интерфакс".

Он отметил, что рынок медицинской марихуаны появился недавно и связан с новыми технологиями, в то время как "опьянение от этого зелья старо, как мир". По словам министра, к 2024-2025 годам объемы этого рынка составят порядка 25 миллиардов долларов.

"Поэтому и было решено включиться в этот процесс, усилить наш экспортный потенциал, и ожидаем, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем получить от экспорта 1 млрд лари", — сказал Маавариани.

На вопрос о том, является ли торговля марихуаны нравственным бизнесом, министр ответил, что "безнравственно связывать этот вопрос с моралью и нравственностью". Глава Минфина Грузии отметил, что в последние десятилетия источником аморальности и нравственного кризиса в стране являются бедность и необразованность.

"Те доходы, которые будут получены, и не только отсюда, но и от продвинутой такими же инновационными подходами экономики, мы поднимем образование и победим бедность и нищету", — сказал Мачавариани.

Ранее в МВД Грузии разработали законопроект, предусматривающий производства и переработку марихуаны в стране и ее экспорт в медицинских и парфюмерно-косметических целях.

В июле Конституционный суд Грузии признал употребление марихуаны правом каждого совершеннолетнего гражданина, но сохранил наказание за курение в публичных местах и при детях.