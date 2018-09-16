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Боксер из Мексики Сауль Альварес и казахстанец Геннадий Головкин готовы провести третий очный поединок. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на журналиста Yahoo! Sports Криса Манникса.

Бой-реванш между Альваресом и Головкиным прошел в воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца решением большинства судей. Он завоевал принадлежавшие Головкину титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг, для казахстанца это первое поражение в карьере. Первый поединок между боксерами прошел 16 сентября прошлого года и завершился вничью.

"Если зрители захотят увидеть еще один наш бой, мы его организуем. В этом нет никаких сомнений", — заявил Альварес.

"Я не хочу обсуждать, кто сегодня победил, потому что судьи отдали победу Альваресу", — заявил Головкин, добавив, что боксеры показали болельщикам хороший и зрелищный бой. "Мне казалось, что я боксировал лучше. Что же до третьего боя, то по-хорошему он должен состояться", — добавил казахстанский боксер.

Для 28-летнего Альвареса эта победа стала 50-й (34 из них — нокаутом), также на его счету одно поражение и две ничьи. Он вернул титул чемпиона мира в весовой категории до 72,6 кг, которым владел в 2015 году (по версии WBC) и один раз защитил. В основном он выступал в весе до 69,9 кг, в котором становился чемпионом мира по версиям WBC, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO).

36-летний Головкин не сумел в 20-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый — WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). Казахстанец потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 — нокаутом) и одной ничьей.