Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров продают в центре Барнаула за 6,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено в кирпичной четырехэтажке на проспекте Ленина. Планировка — три изолированные спальни, кухня-гостиная.

В ванных комнатах полы с подогревом.

В квартире высокие потолки, выполнен качественный ремонт.

Как отмечает автор объявления, окна в квартире представляют собой пятикамерные стеклопакеты. С улицы оборудованы металлические жалюзи с электроприводом.

Кроме того, вместе с квартирой в подвале дома продается отремонтированная комната площадью 10 квадратных метров.