Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров продают в центре Барнаула за 6,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено в кирпичной четырехэтажке на проспекте Ленина. Планировка — три изолированные спальни, кухня-гостиная.
В ванных комнатах полы с подогревом.
В квартире высокие потолки, выполнен качественный ремонт.
Как отмечает автор объявления, окна в квартире представляют собой пятикамерные стеклопакеты. С улицы оборудованы металлические жалюзи с электроприводом.
Кроме того, вместе с квартирой в подвале дома продается отремонтированная комната площадью 10 квадратных метров.
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