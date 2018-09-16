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В сети появились кадры перехвата израильских ракет сирийскими средствами ПВО. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее появилась информация, что правительственные войска САР отразили ракетную атаку ВВС Израиля по аэропорту Дамаска. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших нет, взрывы только нанесли материальный ущерб.

Армия Израиля не стала комментировать сообщения о причастности к удару.

Силы обороны Израиля много раз наносили ракетные удары по сирийской территории. В частности, в сентябре были атакованы военные объекты в Тартусе и Хаме.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, но боевые столкновения были редки до начала гражданской войны в САР.