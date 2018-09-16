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Неизвестный изрезал ножом бездомную собаку в Новоалтайске. Об этом сообщает паблик Barnaul 22, ссылаясь на местную жительницу.

Сообщается, что собака была бездомной, однако ее знали и прикармливали во дворе дома по улице Ударников. В пятницу, 14 сентября, она была в полном порядке, а день спустя животное нашли с резаными ранами по всему телу.

Волонтеры насчитали свыше десяти ножевых ранений. Зоозащитники считают, что это сделал живодер. "Сегодня в Новоалтайске произошло страшное событие. Собачка молоденькая, доверчивая. Видимо, держали и кромсали. Разрезаны мышцы шеи. Большая кровопотеря. Зверское издевательство!" — сообщила горожанка.

Собаку забрала владелица единственного в Новоалтайске приюта для животных. Сейчас врачи барнаульской ветклиники и волонтеры борются за жизнь собаки. Ее состояние оценивается как тяжелое.